Técnico do Tottenham admite saída de Kane para o Bayern

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, afirmou durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (11) que Harry Kane está próximo de fechar com o Bayern. O atacante inglês, inclusive, já estaria em Munique para realizar exames médicos e assinar contrato válido por quatro temporadas com o clube alemão.

“Não acredito que exista um substituto igual para Harry. Estamos planejando isso há algum tempo, para ser justo. Não é preciso muito trabalho investigativo para saber que isso aconteceria. Nosso negócio até agora reflete isso. Minha estratégia toda era que Harry provavelmente não estaria por aqui, então não foi como se tivéssemos sofrido uma pancada nesta manhã”, disse Postecoglou.

Contratado pelo Tottenham em junho, Postecoglou torcia pela permanência de Kane. O técnico, inclusive, optou em colocar o atacante como titular em três dos quatro jogos amistosos de pré-temporada do clube. Ou seja, o inglês estava nos planos do Spurs para a temporada 2023/24.

No entanto, na derrota para o Barcelona na última terça-feira, durante o tradicional Troféu Joan Gamper, Kane foi poupado.

Além disso, de acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o Tottenham aceitou uma proposta de 120 milhões de euros (R$ 644 milhões) com bonificações inclusas.

