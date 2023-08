Liverpool e Brighton chegam a acordo por Caicedo, confirma Klopp

Durante a entrevista coletiva de Jurgen Klopp, nesta sexta-feira (11), o técnico anunciou que o Liverpool e o Brighton chegaram a um acordo para a transferência do meia Moisés Caicedo. De acordo com informações da imprensa britânica, o acordo envolve um montante de 127 milhões de euros (R$682 milhões), entre valores fixos e luvas.

“Posso confirmar que temos um acordo com o clube (Brighton). Vamos ver o que isso significa. Não somos um clube com recursos infinitos, e não esperávamos que algumas coisas acontecessem neste verão”, revelou o técnico do Liverpool.

Dessa maneira, os Reds estão perto de anunciar a contratação mais cara da história do clube e do futebol da Inglaterra. Os valores superam, inclusive, a aquisição de Enzo Fernández pelo Chelsea, ou de Declan Rice pelo Arsenal, ambas realizadas neste ano.

Aos 21 anos, Caicedo foi contratado pelo Brighton em 2021, em uma transferência junto ao Independiente del Valle, do Equador, por aproximadamente 5 milhões de euros na época. No entanto, com a camisa do clube inglês, o equatoriano disputou apenas 53 partidas.

