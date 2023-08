Com hat trick do estreante Firmino, Al-Ahli vence na estreia da Liga Saudita

No jogo que marcou a abertura da temporada de 2023 do Campeonato da Arabia Saudita, o Al Ahli venceu o Al Hazm por 3 a 1 com, show de Roberto Firmino. O atacante brasileiro, ex-Liverpool, fez a sua estreia em alto nível, nesta sexta-feira (11/8) marcando os três gols de sua equipe. E o tento do Al Hazm também foi brasileiro: de Vina (ex-Grêmio).

O jogo foi no Estádio Príncipe Faisal, em Jedá. E o único nesta sexta-feira, com rodada seguindo com outros sete jogos até segunda-feira.

Firmino em estado de graça

Roberto Firmino foi logo colocando a bola na rede, aos seis minutos, escorando cruzamento da direita de Majrashi. Porém, aos dez, Mahrez fez grande jogada e tocou para Firmino só colocar para a rede. O placar se manteve até o intervalo. Mas, aos cinco minutos, o goleiro Mendy fez bobagem, saiu com os pés e deu um passe de presente de Vina. O ex-gremista agradeceu e chutou de bate-pronto, encobrindo o goleiro senegalês que defendia o Chelsea até a temporada passada.

O jogo ficou mais equilibrado, mas aos 27, Saint-Maximin (ex-Newcastle) cruzou na medida para Firmino se antecipar aos zagueiros para fazer 3 a 1, fechando o placar. Enfim, melhor estreia impossível.

Só fera

Além de Firmino, o Al-Ahli contou com outros brazucas: o zagueiro Ibañez, que também fez a sua estreia. O time é um dos mais estrelados da liga saudita, com Frank Kessie (ex-Barcelona) e os já citados Mahrez (ex-Manchester City) e Saint-Maximin.

