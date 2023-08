CBF aciona Fifa para que punições da máfia das apostas sejam válidas no mundo todo

A Confederação Brasileira de Futebol se posicionou em nota sobre o esquema de manipulação no futebol brasileiro e, nesta sexta-feira, pediu para que a Fifa acate as punições impostas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Com o pedido, o objetivo da CBF é que os jogadores que atuam no exterior e foram punidos por conta do esquema de apostas fiquem impedidos de atuar em todas os países filiados à entidade máxima do futebol.

“Tão logo o STJD decidiu pelas primeiras punições de atletas envolvidos em esquemas de apostas esportivas no Brasil, a CBF enviou solicitação à Fifa para que essas punições fossem estendidas para além do território nacional e contemplassem as 211 federações membros”, destaca a nota.

“Não há a possibilidade de a nossa gestão, em qualquer instância, compactuar com qualquer tipo de crime. Todos os casos estão sendo encaminhados para a Fifa e os envolvidos vão responder onde quer que estejam”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que também lembrou que solicitou que a Polícia Federal entrasse no circuito.

Na última quarta-feira, o STJD julgou 12 atletas que foram supostamente envolvidos no esquema de manipulação de resultados.

Um dos jogadores que atua no exterior e foi punido pelo tribunal é Alef Manga, ex-Coritiba que está atualmente no futebol do Chipre. Ele pegou gancho de 360 dias e multa de R$ 30mil.

