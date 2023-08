Athletic x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Começa neste sábado (12) o Campeonato Espanhol 2023/2024 para Athletic Bilbao e Real Madrid. Os bascos recebem os merengues no San Mamés, pela primeira rodada, na abertura de uma competição que promete muito para os visitantes, que buscam recuperar o título perdido para o Barcelona, em maio. Afinal, o time está renovado, mas terá que mostrar seu valor após uma pré-temporada de muitos tropeços.

Entretanto, o Real Madrid já começa a temporada com uma baixa importante. O goleiro Courtois rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e só deve jogar no ano que vem. Assim, o ucraniano Lunin assume a meta titular. Quem também está fora, por lesão, é o francês Mendy, que deve dar lugar a Fran García na lateral, o que leva o austríaco Alaba, provavelmente, para a zaga.

Por outro lado, o Athletic não tem problemas para encarar o Real. O time basco ficou em oitavo lugar na temporada passada e conta com nomes destacados, como o goleiro Unai Simón e os irmãos Iñaki e Nico Williams, no ataque, para tentar surpreender. Mas, no confronto direto recente, os merengues levam a melhor, com três vitórias nos últimos cinco jogos. A bola rola às 16h30 (de Brasília).

ATHLETIC BILBAO x REAL MADRID

1ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24

Data e horário: 12/8/2023 às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio San Mamés, em Bilbao (Espanha)

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)

ATHLETIC BILBAO: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes e Lekue; Ruiz de Galarreta, Vesga e Muniain; Iñaki Williams, Guruzeta e Nico Williams. Técnico: Ernesto Valverde.

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Fran Garcia; Camavinga, Bellingham, Kroos e Modric; Vinícius Júnior e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Jesus Gil Manzano.

VAR: Mario Melero López

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.