PSG x Lorient: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (12), o bicampeão Paris Saint-Germain começa mais uma caminhada no Campeonato Francês. Em casa, o time recebe o Lorient, décimo colocado da temporada passada, mas ainda com uma grande incógnita sobre suas duas maiores estrelas: Mbappé e Neymar, pretendidos por outros clubes e que podem ir embora.

Após a saída de Messi para o Inter Miami, o PSG chega à estreia contra o Lorient sob risco de grande desmonte. Afinal, Mbappé já deixou clara sua vontade de sair e não deve mesmo permanecer. Neymar participou normalmente da pré-temporada, inclusive com gols nos jogos do time na Coreia do Sul, mas tem seu nome cotado para voltar ao Barcelona. Assim, sua presença na estreia é incerta.

Luis Enrique, o técnico do PSG, não confirmou o time que enfrenta o Lorient. Mas, se Neymar não atuar, o coreano Lee será titular. A equipe deve ter a estreia em jogos oficiais dos reforços Skriniar, Ugarte e Asensio, mas Gonçalo Ramos também pode ser relacionado. Por outro lado, o Lorient tentará ‘cometer o crime’ com um time modesto e que tem o meia Faivre, emprestado do inglês Bournemouth, como maior destaque.

PARIS SAINT-GERMAIN x LORIENT

1ª rodada do Campeonato Francês 2023/24

Data e horário: 12/8/2023 às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Parc des Princes, em Paris (França)

Onde assistir: Star+ (streaming)

PARIS SAINT-GERMAIN: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernández; Ugarte, Soler e Verratti; Asensio, Ekitiké e Neymar (Lee Kang-In). Técnico: Luis Enrique.

LORIENT: Mvogo; Kalulu, Meité, Laporte e Talbi; Makengo, Abergel e Faivre; Le Golf, Bamba Dieng e Le Bris. Técnico: Régis Le Bris.

Árbitro: Bastien Dechepy

VAR: Dominique Julien

