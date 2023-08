Haaland brilha e City vence Burnley em estreia na Premier League

Na partida de abertura da Premier League 2023/24, o Manchester City fez a sua primeira vítima. Com o brilho do artilheiro Erling Haaland, autor de dois gols, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola venceu o Burnley por 3 a 0 e começou a competição com o pé direito. Além dos gols do norueguês no primeiro tempo, o volante Rodri completou o placar na segunda etapa. O duelo no Turf Moor foi o único jogo desta sexta-feira. Dessa maneira, a primeira rodada terá sequência neste sábado (12) com outros seis confrontos.

Além disso, Zaroury foi expulso nos acréscimos da partida após falta dura em Walker. Assim, o atacante deixou os donos da casa com um homem a menos após revisão do VAR.

Atual tricampeão inglês e vencedor da Champions, o Manchester City tem duas novidades croatas para esta temporada: o meia Kovacic e o zagueiro Gvardiol. Além disso, ambos jogadores saíram do banco de reservas no segundo tempo para fazerem suas estreias na Premier League com a camisa dos Citzens. Por outro lado, o elenco do City também teve baixas nesta janela: saíram Gundogan, para o Barcelona, e Mahrez, para o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

O Burnley, por sua vez, voltou à elite do futebol inglês depois de uma grande campanha na Championship na temporada 2022/23. Treinado pelo ex-zagueiro belga Vincent Kompany, lenda do City, onde atuou entre 2008/09 e 2018/19, o clube enfrentou um adversário complicado e entrou com um time que tinha média de idade de 23 anos.

O jogo

Sem grandes dificuldades, o Manchester City encaminhou a primeira vitória na temporada 2023/24 da Premier League ainda no primeiro tempo. Com brilho do artilheiro Erling Haaland, os visitantes levaram uma vantagem de 2 a 0 para o vestiário após dois gols marcados pelo norueguês.

Na segunda epata o cenário foi o mesmo. Dessa maneira, o City dominou a posse de bola e aos poucos se aproximava do gol adversário. Até que aos 30 minutos, após levantamento na área e bate-rebate, Rodri aproveitou sobra e finalizou na pequena área para ampliar a vantagem dos visitantes. Por outro lado, a melhor oportunidade do Burnley foi em uma cabeçada para fora de Bruun Larsen em cobrança de escanteio. Já nos acréscimos, Zaroury foi expulsoapós falta dura em Walker. Assim, o atacante deixou os donos da casa com um a menos após revisão do VAR e o placar de 3 a 0 prevaleceu até o apito final.

