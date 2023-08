Na abertura do Campeonato Francês, Nice cede empate ao Lille

Na abertura do Campeonato Francês, nesta sexta-feira (11), Nice e Lille empataram por 1 a 1, no estádio Allianz Riviera, nesta primeira rodada da Ligue 1. O Nice, porém, jogando em casa, não aproveitou o apoio da torcida. O time abriu o placar no primeiro tempo, com Laborde. Entretanto, o Lille empatou nos acréscimos, com Diakité.

Laborde foi lançado pela direita e recebeu passe perfeito de Moffi, que aproveitou o espaço vazio na área do Lille. Com tranquilidade, porém, encobriu Chevalier e colocou a bola no fundo da rede, aos 19 minutos do primeiro tempo.

Entretanto, o Nice começou o segundo tempo na frente graças à eficiência de Laborde. O Lille não encontrava brechas para empatar. Mas, nos acréscimos do segundo tempo, os visitantes se livraram da derrota. Diakité, em jogada de bola parada, empatou depois que Angel Gomes alçou a bola na área. Diakité subiu mais do que a defesa adversária e empatou de cabeça, aos 49 minutos da etapa final.

Jogos da 1ª rodada do Campeonato Francês:

Sábado (12/8):

Olympique de Marselha x Reims – 12h

PSG x Lorient – 16h

Domingo (13/8):

Brest x Lens – 8h

Nantes x Toulouse – 10h

Clermont x Monaco – 10h

Montpellier x Le Havre – 10h

Rennes x Metz – 12h05

Strasbourg x Lyon – 15h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.