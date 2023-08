Português: Famalicão, fora de casa, vira para cima do Braga

O Braga, terceiro colocado da temporada passada, começou mal a sua campanha no Campeonato Português 2023/24. Jogando em casa nos seus domínios, o Estádio Municipal (a “Pedreira”) perdeu por 2 a 1 no jogo que abriu a competição, nesta sexta-feira (11/8). Ricardo Horta fez o gol bracarense aos nove minutos do primeiro tempo. Contudo, o Famalicão virou na etapa final com Afonso Rodrigues e Aranda.

O Braga nitidamente se poupou para o decisivo jogo que fará nesta terça-feira (15/8) contras o Backa Topola, da Sérvia, pela terceira fase da Champions. Na ida, os bracarenses venceram por 3 a 0, em Portugal. Dessa forma, avançam aos playoffs até se perderem por dois gols.

Braga sai na frente, mas Famalicão vira

O Braga foi bem superior no primeiro tempo chegando ao gol num belo gol de falta de Ricardo Horta. Muito mais ofensivo, o time teve chances para ampliar, mas o Famalicão se fechou e segurou o placar em 1 a 0.

Mas, na etapa final, o jogo virou totalmente. O Famalicão aproveitou que o Braga voltou sonolento para o segundo tempo e equilibrou as ações, chegando ao empate aos 23 numa finalização de canhota de Afonso Rodrigues, de fora da área. O time da casa sentiu o gol. Além disso, as substituições deixaram o time menos equilibrado. Dessa forma, nos acréscimos, o Famalicão aproveitou: Aos 51, Aranda recebeu, fez grande jogada saindo da marcação e bateu à meia altura, sem chance para o goleiro Matheus. Fim de jogo e alegria dos cerca de 300 torcedores dos visitantes presentes ao estádio.

Jogos da 1ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (11/8)

Braga 1×2 Famalicão

Sábado (12/8)

Gil Vicente x Portimonense – 11h30

Farense x Casa Pia – 14h

Sporting x Vizela – 16h30

Domingo (13/8)

Rio Ave x Chaves – 11h30

Estrela Amadora x Vitória de Guimarães – 14h

Arouca x Estoril – 16h30

Segunda-feira (14/8)

Moreirense x Porto – 14h45

Boavista x Benfica – 16h45

