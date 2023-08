Arsenal x Nottingham Forest: onde assistir, escalações e arbitragem

O Notitngham Forest, que voltou à elite britânica na temporada passada após muito tempo, espera fazer um campeonato seguro para não voltar à Championship. O time do técnico Steve Cooper terminou a última Premier League na 16ª colocação, com 38 pontos, e brigou contra a queda até o fim. O brasileiro Danilo, ex-Palmeiras, luta por uma vaga no time titular.

ARSENAL X NOTTINGHAM FOREST

Premier League 2023/24 – Primeira rodada

Data e horário: 12/08/2023, às 8h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

ARSENAL: Ramsdale; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Odegaard, Partey e Declan Rice; Saka, Trossard (Kai Havertz) e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

NOTTINGHAM FOREST: Turner; Worrall, Boly e McKenna; Aurier (Williams), Yates, Danilo (Chris Wood), Mangala e Aina; Gibbs-White e Johnson. Técnico: Steve Cooper

Árbitro: Michael Oliver

Assistentes: Stuart Burt e Dan Cook

VAR: Jarred Gillett

