Flamengo x Santos, semifinal do Brasileiro Sub-20: veja onde assistir

Flamengo e Santos decidem neste sábado (12) uma das vagas para a final do Brasileirão Sub-20. A partida será na Gávea, casa do time carioca, às 11h30. No jogo de ida, o Mais Querido saiu atrás no placar, mas buscou a virada e venceu o Peixe por 2 a 1, com gols de Lorran e Pedrinho.

Quem passar neste confronto encara o vencedor de Corinthians e Palmeiras, que se enfrentam no dia 15 de agosto. O Verdão está com um pé na final, já que venceu o primeiro jogo por 5 a 1.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partida entre Flamengo e Santos.

O Flamengo deve ir a campo com a mesma equipe que iniciou o jogo no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). Dessa forma, o técnico Mário Jorge aposta as fichas em Lorran, a grande promessa das divisões de base do clube carioca. Ele deve jogar ao lado de Ryan Luka e Werton, outros dois destaques dos juniores rubro-negro

Já no Santos o técnico Orlando Duarte quer que sua equipe repita no Brasileirão Sub-20 a mesma atuação que vem tendo no paulistão da categoria. O Peixe vem de vitória por 2 a 0 sobre o Desportivo Brasil e lidera o Grupo 21 com 12 pontos.

