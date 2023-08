Valencia marca no fim e vence o Sevilla na estreia no Espanhol

O Valencia estreou com o pé direito no Espanhol e venceu o Sevilla por 2 a 1 nesta sexta-feira (11). Fora de casa, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, os gols da vitória do time de Ruben Baraja foram de Diakhaby e Javi Guerra, que marcou já na reta final do segundo tempo. O time mandante, que vinha bem na partida, jogou com um jogador a menos nos últimos minutos.

Antes da bola rolar para Sevilla e Valencia, o Rayo Vallecano venceu o Almeria por 2 a 0, em partida que abriu o Campeonato Espanhol.

Como foi o jogo

Mandante da partida, o Sevilla foi melhor no primeiro tempo. No entanto, o time do técnico José Luis Mendilibar não soube aproveitar as chances para abrir o placar. A melhor oportunidade foi com Ocampos, aos 36′, em jogada de contra-ataque. Pelo lado do Valencia o destaque foi Diego López, que por muito pouco não marcou um gol de letra.

Na volta do intervalo, o jogo ficou muito picotado, com bastante faltas de ambas as equipes. Diferentemente da etapa inicial, foi o Valencia que começou melhor. Aos 12 minutos o time visitante teve grande chance de abrir o placar, em jogada construída por López, mas que parou no goleiro Bounou. Mas, dois minutos depois, o jogador marroquino não conseguiu impedir o gol de Diakhaby. O zagueiro pisou muito bem no campo adversário e não desperdiçou passe de André Almeida, inaugurando o marcador.

No entanto, a vantagem do Valencia durou pouco tempo, afinal, aos 24′, En-Nesyri marcou de cabeça, sozinho, aproveitando cruzamento de Suso. Aliás, a segunda metade do segundo tempo contou com bastante emoção. Aos 35′, o zagueiro Badé, do Sevilla, foi expulso. Mas, mesmo com um jogador a menos, o time da casa seguiu em busca do gol da virada. No entanto, foi Valencia que chegou ao segundo gol, com Javi Guerra, que saiu do banco de reservas. O Sevilla até que tentou, mas não conseguiu empatar.

Próximos jogos

O próximo jogo do Sevilla será contra o poderoso Manchester City. O time espanhol, atual campeão da Liga Europa, decide a Supercopa da UEFA contra o campeão da Liga dos Campeões. A partida será na quarta-feira. Em contrapartida, o Valencia encara o Las Palmas, pelo Espanhol, no dia 18 de agosto (sexta-feira).

Veja os outros jogos da 1ª rodada do Espanhol

Sábado (12/8)

Real Sociedad x Girona – 12h

Las Palmas x Mallorca – 14h30

Athletic Bilbao x Real Madrid – 16h30

Domingo (13/8)

Celta de Vigo x Osasuna – 12h

Villarreal x Real Betis – 14h30

Getafe x Barcelona – 16h30

Segunda-feira (14/8)

Cadiz x Alavés – 14h30

Atlético de Madrid x Granada – 16h30

