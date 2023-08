Botafogo: Tiquinho Soares é eleito melhor do Brasileirão no mês de julho

O atacante Tiquinho Soares, do Botafogo, foi eleito o melhor jogador do mês de julho do Campeonato Brasileiro. Ele venceu todas as edições do craque do mês até o momento.

Durante o mês de julho, Tiquinho Soares esteve em campo em cinco jogos: foram três gols marcados e uma assistência. O camisa 9 é o artilheiro da competição com 13 gols.

“Queria agradecer aos meus companheiros. Muito feliz pelo momento individual e coletivo. Seguir trabalhando para conquistar mais vezes. É um grupo que nunca desiste, que sabe o que quer… então, como eu já disse, é um prêmio de todos do grupo”, disse Soares.

No período, o Botafogo ampliou a vantagem sobre os adversários com quatro vitórias e um empate. A votação é feita pela CBF e tem participação de jornalistas e influenciadores.

Como parte do prêmio, o atacante, portanto, escolheu uma instituição para receber uma tonelada de alimentos.

“A doação vai para a galera do APOE. Espero que ajude o pessoal aí. Estamos juntos”, completou.

Tiquinho Soares faz tratamento em tempo integral

Tiquinho Soares, entretanto, terá o seu bom momento na carreira interrompido no mês de agosto. O atacante sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo na partida contra o Cruzeiro. Desse modo, a recuperação está estimada em até cinco semanas.

O atacante tem feito sessões de fisioterapia em tempo integral nas instalações do Botafogo. Além disto, no decorrer do tratamento, o cronograma para a sua rotina inclui ainda uma alimentação balanceada e descanso.

Sem Tiquinho, o Botafogo volta a campo neste sábado, às 21h (de Brasília) para enfrentar o Internacional, no Nilton Santos. O Glorioso lidera o Campeonato Brasileiro com folga, com 13 pontos de vantagem sobre o rival Flamengo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.