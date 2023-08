No Chelsea, Enzo Fernández terá mais liberdade no meio

Em entrevista dada pelo meio-campista Enzo Fernández para a ESPN da Argentina, o jogador do Chelsea revelou como deve ser o seu papel na equipe com a chegada do técnico Mauricio Pochettino.

Diante do contato que já teve com o novo comandante dos Blues, Enzo revelou que a ideia é de maior liberdade para exercer, simultaneamente, as funções de marcação e armação de jogadas. Algo que, na sua visão, estava mais limitado ao plano defensivo na última temporada:

“Conversei recentemente com Mauricio (Pochettino) sobre em que posição me sinto mais confortável. Gosto de jogar mais solto, com liberdade. A função que cumprirei este ano será de um segundo ‘cinco’, mas terei mais liberdade, sem as responsabilidades que tinha na temporada, jogando como o único cinco.”

Apesar da pouca idade (22 anos), Enzo Fernández teve papel de importância na conquista da Copa do Mundo no Qatar onde teve a oportunidade de manter contato mais próximo com Lionel Messi. Por isso, sendo perguntado como viu a decisão do astro em rumar para a Major League Soccer (MLS), ele enxergou de maneira positiva, especialmente, no aspecto anímico:

“Estou muito feliz por ele e pelo momento que está vivendo agora que mudou de clube e de cidade. Se nota que ele está muito mais contente, desfrutando com a família. No PSG, não estava feliz e agora que mudou de equipe está melhor. Me alegro por ele.”

