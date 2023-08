Firmino comenta estreia com hat-trick e mira Seleção Brasileira

Em sua estreia com a camisa do Al-Ahli, o atacante Roberto Firmino foi o grande nome da vitória por 3 a 0 sobre o Al-Hazem, na partida de abertura do Campeonato da Arábia Saudita 2023/24, realizada nesta sexta-feira (11), no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal. O brasileiro anotou um hat-trick e, de quebra, assumiu a artilharia da competição.

Após a atuação de gala neste novo desfio no futebol da Arábia Saudita, Firmino comentou sobre sua adaptação e diz que voltar à Seleção Brasileira é um de seus objetivos visando a Copa do Mundo de 2026.

Veja a entrevista de Firmino no vídeo abaixo:

Além do atacante, o Al-Ahli contou com outros brazucas: o zagueiro Ibañez, que também fez a sua estreia. O time é um dos mais estrelados da liga saudita, com Frank Kessie (ex-Barcelona), Mahrez (ex-Manchester City) e Saint-Maximin (ex-Newcastle).

