Palmeiras: receita com bilheteria ultrapassa R$ 60 milhões no ano

Na última quarta-feira, mais de 40 mil pessoas empurraram o Palmeiras diante do Atlético-MG no Allianz Parque, em jogo que assegurou a classificação da equipe de Abel Ferreira para as quartas de final da Copa Libertadores. A torcida, aliás, segue fazendo a diferença para o Verdão ao longo da temporada. Afinal, já deu ao clube mais de R$ 60 milhões brutos apenas em bilheteria.

No empate sem gols diante do time mineiro, o público de 40.527 pagantes rsultou em uma renda de R$ 3.956.406,51. desse modo, o Palmeiras desfruta em 2023 de sua melhor média de público desde 2014, ano que marcou a inauguração da arena, com quase 37 mil torcedores por jogo. Além disso, o apoio maciço da torcida se tornou outra fonte de arrecadação pelo Avanti. Segundo os balanços do clube, o programa de sócio-torcedor gerou receita de R$ 27,4 milhões até o mês junho. Na atual temporada, o Palmeiras fez 22 partidas em sua arena, com 15 vitórias, cinco empates e duas derrotas, além de 44 gols a favor e 15 contra. O aproveitamento, portanto, é de quase 75%. O próximo compromisso alviverde serpa mais uma vez no Allianz Parque, segunda-feira, diante do Cruzeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

