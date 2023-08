Conmebol divulga datas e horários das quartas da Libertadores; veja onde assistir

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (11) as datas e horários dos confrontos das quartas de finais da Copa Libertadores de 2023. Nesse sentido, a próxima fase contará com três times brasileiros, que seguem vivos na disputa do título: Fluminense, Internacional e Palmeiras.

Depois de eliminar o Argentinos Juniors, o Tricolor terá pela frente um velho conhecido: o Olímpia, do Paraguai. O clube carioca foi eliminado pelo adversário na última edição e terá a chance de dar a volta por cima e garantir uma vaga na semifinal.

O Colorado, por sua vez, eliminou o poderoso River Plate, na emocionante disputa de pênaltis no Beira-Rio. Nesse sentido, os comandados de Coudet disputam uma vaga na próxima fase contra o Bolivar, que eliminou o Athletico-PR.

Por fim, o Palmeiras mede forças com a surpresa da competição: o Deportivo Pereira, que despachou o Independiente Del Vale. Portanto, o primeiro duelo será na Colômbia, enquanto o jogo de volta está marcado para o Allianz Parque, ambos ainda em agosto.

Dessa forma, a vaga nas quartas garantiu 1,7 milhão de dólares para cada equipe (crca de R$ 8 milhões na cotação atual. Ao todo, quem chegou a essa fase já garantiu 5,95 milhões de dólares (R$ 29 milhões), sem contaro bônus por vitória na fase de grupos.

Jogos de ida:

Terça (22/8) – 19h – Bolívar x Internacional – Paramount+

Quarta (23/8) – 21h30 – Deportivo Pereira x Palmeiras – TV GLOBO, ESPN e Star+

Quarta (23/8) – 21h30 – Boca Juniors x Racing – Paramount+

Quinta (24/8) – 21h30 – Fluminense x Olimpia – ESPN e Star+

Valor da Premiação

Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 300 mil (R$ 1,57 milhão) por vitória.

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

Quartas de final: US$ 1,7 milhão

Semifinal: US$ 2,3 milhões

Vice-campeão: US$ 7 milhões

Campeão: US$ 18 milhões

