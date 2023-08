Austrália x França: escalações, onde assistir e arbitragem

Anfitriã da Copa do Mundo Feminina, a Austrália enfrenta a França na fase de quartas de final da competição. O jogo será na madrugada deste sábado (12/8) no Lang Park, em Brisbane. Nas fases anteriores, as australianas ficaram em primeiro no Grupo B e, nas oitavas, eliminou a Dinamarca (2 a 0). Já a França liderou o Grupo F (que tinha o Brasil) e, nas oitavas, goleou Marrocos. A Austrália jamais chegou em uma semifinal de Mundial. O selecionado francês, por sua vez, tenta reeditar o feito que obteve uma vez, em 2011.

O vencedor desta partida terá pela frente Inglaterra ou Colômbia, que se enfrentam também neste sábado, às 7h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Sydney.

Onde assistir

Os canais CazéTV e Fifa+ (www.fifa.com) a partitr das 4h (de Brasília). Mas o canal CazéTV abre as transmissões meia hora antes.

Como está a Austrália

Estrela maior da Austrália e uma das principais jogadoras do mundo, a atacante Sam Kerr, do Chelsea, desfalcou a sua seleção na fase de grupos. Porém, jogou poucos minutos contra a Dinamarca. Contudo, deve ser escalada desde o início contra a França. Dessa forma, aumenta muito o poder de fogo da seleção anfitriã, formando dupla ofensiva com Fowler. Enfim, Raso, que tem três gols no Mundial e está na disputa pela artilharia, está confirmada no meio de campo. Sobre a presença de Kerr, o treinador Tony Gustavsson foi claro: se ela tiver a mínima chance de jogar, estará em campo.

“Sam Kerr é Sam Kerr. Se ela estiver apta para jogar 90 minutos, começa o jogo. Todos, torcida, elenco, sabem disso. Dessa forma, não há discussão”.

Como está a França

A França pode contar com a volta da zagueira Maelle Lakrar, que desfalcou o time francês nas oitavas contra Marrocos. Ela, titular inquestionável, deu espaço para Elisa de Almeida assumir o posto e ter atuação excelente. Assim, o treinador Hervé Renard pode manter a jogadora de descendência portuguesa como parceira de zaga da estrela Renard. No ataque, Diani, uma das maiores suspresas do Mundial, segue fazendo dupla com Le Sommer.

AUSTRÁLIA X FRANÇA

Quartas de final da Copa Feminina

Data e horário: 11/8/2023, 4h (de Brasília)

Local: Estádio Lang Park, Brisbane (AUS)

AUSTRÁLIA: Mackenzie Arnald; Carpenter, Hunt, Kennedy e Catley; Hayley Raso, Gorry, Cooney-Cross e Foord; Sam Kerr e Fowler. Técnica: Tony Gustavsson

FRANÇA: Peyraud-Magnin; Perisset, Renard, Lakrar (Elisa De Almeida) e Karchaoui; Dali, Geyoro, Toletti e Bacha; Le Sommer e Diani. Técnico: Hervé Renard

Árbitro: Maria Carvajal (CHI)

Auxiliares: Leslie Vasquez (CHI) e Monica Amboya (ECU)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.