Botafogo x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Internacional medem forças na noite deste sábado, às 21h, no Nilton Santos, em busca de fechar o primeiro turno do Brasileirão com vitória. A missão do Colorado, no entanto, é árdua. Afinal, ninguém tirou pontos do Alvinegro Carioca em sua casa até aqui. Inclusive, se vencer mais uma vez, o time de Bruno Lage encerra a metade do campeonato com a melhor campanha da história dos pontos corridos.

Em 2022, foi uma vitória para cada lado. No Rio, o Internacional fez 3 a 2, na última partida entre os clubes.

COMO CHEGA O BOTAFOGO

O Botafogo tem o desfalque de Tiquinho, que está suspenso e também torceu o joelho esquerdo. Com isso, o artilheiro da competição só volta a jogar no início de setembro. Em seu lugar, Janderson deve entrar. O lateral Marçal também cumpre a automática e dá lugar a Hugo. No total, o Alvinegro está invicto há 15 partidas e vem de classificação para as quartas de final da Sul-Americana.

COMO CHEGA O INTER

Já o Internacional não faz boa campanha no Brasileirão, ocupando apenas a 12ª posição e há seis rodadas sem vencer. Mesmo assim, vem embalado por superar o Rier Plate nos pênaltis, nesta semana, e se classificar para as quartas da Libertadores. Para desafiar o líder Botafogo, o volante Gabriel é a novidade da equipe e Johnny e De Pena voltam a ser relacionados, após suspensão.

BOTAFOGO x INTERNACIONAL

19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 12 de agosto de 2023, às 21h (horário de Brasília)

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Onde assistir: SporTV e Premiere.

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Gustavo Sauer (Júnior Santos), Victor Sá e Janderson. Técnico: Bruno Lage

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Aránguiz, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

