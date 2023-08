Inglaterra x Colômbia: onde assistir, escalações, arbitragem

Inglaterra e Colômbia fecham a fase de quartas de final da Copa Feminina de 2023. Afinal, às 7h30 (de Brasília), as seleções se enfrentam no Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália. As inglesas entraram na competição como uma das maiores favoritas (ao lado das já eliminadas americanas). Porém, quase caiu nas oitavas pela Nigéria (avançou nos pênaltis), o que acendeu o sinal vermelho. A Colômbia é uma das surpresas do Mundial. Liderou o Grupo H (eliminando a Alemanha) e passou pela Jamaica nas oitavas. Tem uma das melhores jogadoras da competição (Caicedo, de 19 anos, do Real Madrid) e tenta surpreender as favoritas.

O vencedor deste jogo vai à semifinal e enfrentará Austrália ou França, que duelam um pouco antes, às 4h30 (de Brasília)

Onde assistir

Os canais CazéTV e Fifa+ (www.fifa.com) transmitem a partir das 7h30 (de Brasília). Mas a CazéTV abrer as transmissões 1h antes

Como está a Inglaterra

A treinadora Sarina Wiegman terá um desfalque que será muito sentido. Melhor atacante inglesa neste Mundial, Lauren James foi expulsa por fazer uma falta violenta numa rival nigeriana. Dessa forma, pegou dois jogos de suspensão. Assim, cumpre o primeiro jogo contra as colombianas. Sem ela, Wiegman escalará Ella Toone, substituta natural.

Como está a Colômbia

Do lado colombiano, o técnico Nelson Abadia terá a volta da lateral-esquerda Vanegas. Assim, Ana Gúzman volta para o banco. Dessa forma, ele terá força máxima contra as inglesas. Resta saber se ele manterá um trio ofensivo com Linda Caicedo, Usme e Ramírez, ou se entrará com uma equipe mais cautelosa, com mais uma volante, para se fechar diante de uma rival mais poderosa. Neste caso, Usme corre o risco de começar no banco de reservas.

INGLATERRA X COLÔMBIA

Quartas de final da Copa Feminina

Data e horário: 12/8/2023, às 7h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, Sydney (AUS)

INGLATERRA: Mary Earps; Jess Carter, Bright e Greenwood; Lucy Bronze, Stanway, Keira Walsh, Daly e Toone; Alessia Russo e Lauren Hemp. Técnica: Sarina Wiegman

COLÔMBIA: Catalina Pérez; Carolina Arias, Carabali, Daniela Arias e Vanegas; Santos, Ospina e Bedoya; Ramirez, Linda Caicedo e Usme. Técnico: Nelson Abadia

Árbitra: Ekaterina Koroleva (EUA)

Auxiliares: Kathryn Nesbitt e Felisha Mariscal (ambas dos EUA)

VAR: Carol Anne Chenard (CAN)

