Com gol de Messi, Inter de Miami goleia Charlotte e avança à semifinal da Leagues Cup

O Inter de Miami não tomou conhecimento do Charlotte FC, nesta sexta (11), e garantiu a classificação para as semifinais da Leagues Cup. A equipe venceu por 4 a 0, no DRV PNK Stadium, com gols de Josef Martínez, Taylor, Malanda (contra) e Messi, e segue viva na briga pelo título da competição. O adversário da semifinal virá do duelo entre Philadelphia e Querétaro-MEX.

PRIMEIRO TEMPO

Desde o primeiro minuto, o Inter Miami dominou o adversário com muita posse de bola e sem ser incomodado. Nos primeiros quarenta e cinco minutos, a equipe abriu o placar logo aos 11 minutos, com Josef Martínez, de pênalti. Lionel Messi, craque do time, foi solidário e deixou o companheiro efetuar a cobrança e abrir o placar. De pé em pé e com o camisa 10 fazendo a bola circular com facilidade para quebrar a linhas adversárias, os donos da casa tiveram tranquilidade para ampliar.

Em boa jogada por dentro, Yedlin dominou e com um toque tirou a marcação para deixar Taylor livre na área. De primeira, o jogador bateu no canto do goleiro para encaminhar a classificação do Inter de Miami. Em outra boa chegada, o craque argentino trabalhou bem a bola com o lateral Jordi Alba, que arriscuou o chute, mas parou na boa defesa de Kahlina.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Charlotte FC colocou em campo Agyemang e Dejaegere e obrigou Calleder a trabalhar com uma boa defesa logo aos 11. Apesar de buscar o empate, faltou organização tática aos visitantes, que concederam espaço e tomaram o terceiro gol. Jordi Alba cruzou na área para buscar Messi, mas o defensor Malanda tocou contra o próprio patrimônio.

FALTAVA O DELE!

Na reta final da partida, Messi levantou a cabeça e acionou Campana pela direita. Dessa forma, com tranquilidade, o jogador girou o corpo e achou o camisa 10 livre para empurra bola para o fundo da rede do Charllote. Portanto, com o tento, o argentinoassumiu a artilharia da competição com oito gols em cinco partidas.

Desde que decidiu assinar com o Inter de Miami, Messi ainda não passou em branco, marcando em todos os cinco jogos. Em casa, o time comandado por Tata Martino dominou o adversário e se credenciou como franco favorito ao título.

