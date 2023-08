Sport empata, mas segue na ponta da Série B; Novorizontino vence e é vice-líder

O líder Sport tentou, mas não saiu do empate sem gols com o Tombense na noite desta sexta-feira (11) no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Com o resultado, o Leão da Ilha permanece na ponta, agora com 45 pontos. Já a equipe mineira, com 20 pontos, continua na zona de rebaixamento.

Além disso, o Rubro-Negro pernambucano chega a cinco jogos sem perder na Segundona – faturou 13 dos últimos 15 pontos em disputa. Na próxima rodada, o Sport visita o Guarani na sexta-feira (18), às 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas. No dia seguinte, o Tombense encara o Avaí às 16h, na Ressacada, em Florianópolis.

Novorizontino 2×1 Mirassol

No outro jogo da noite, que marcou a abertura da rodada, o Novorizontino venceu o Mirassol em um jogo marcado por expulsões polêmicas. O Leão até largou na frente no começo, com Zé Roberto, mas Douglas Baggio e Rodolfo asseguraram a virada no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

A partida ficou marcada pelos polêmicos cartões vermelhos que o árbitro Marcelo de Lima Henrique aplicou em Zé Roberto, do Mirassol, além de Jenison e o técnico Eduardo Baptista (ambos do Novorizontino) no primeiro tempo.

Com o triunfo, o Novorizontino chega a 42 pontos, na vice-liderança da Série B. O Vitória tem um ponto a menos, mas ainda joga na rodada e pode ultrapassar o Tigre. Por outro lado, o Mirassol chega ao terceiro jogo seguido sem vencer e, novamente, desperdiça a oportunidade de entrar no G4. Com 36 pontos, continua em oitavo lugar.

