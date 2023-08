Austrália vence França nos pênaltis e está na semifinal

De forma dramática, a Austrália chegou na semifinal pela primeira vez na história da Copa do Mundo Feminina. A façanha veio no início da manhã deste sábado (12/8). No Lang Park, em Brisbane, após empate em 0 a 0 nos 90 minutos e na prorrogação, venceu nos pênaltis a seleção da França por 7 a 6 após 20 cobranças. Foi um jogo em que as francesas mandaram no primeiro tempo e as australianas na etapa final. A prorrogação foi emocionante, mas nada de gol. Nas penalidades, Catley, Mackenzie Arnold e Hunt perderam para as australianas. Mas as francesas desperdiçaram, com Bacha e Perisset (esta entrou no fim da prorrogação só para bater o pênalti), Dali e Becho.

A Australia terá pela frente Inglaterra ou Colômbia, que se enfrentam também neste sábado, às 7h30 (de Brasília). O jogo da semi será nesta quarta-feira, às 7h, no Estádio Olímpico de Sydney.

França superior no primeiro tempo

Apesar do equilíbrio na posse da bola (51% para a França), a seleção francesa finalizou mais nos primeiros 45 minutos. Começou buscando o jogo com Diani pela direita. Mas com a forte marcação australiana, a atacante não encontrou espaços. Assim, a melhor chance veio num chuveirinho que a zagueira Lakrar, livre, pegou mal e perdeu. Le Sommer também teve a sua chance, mas chutou de forma descalibrada. Mas a Austrália também teve as suas oportunidades, incluindo a mais clara da etapa inicial. Um erro de marcação pela direita deu a chance para Fowler, com a goleira batida, chutar para o gol. Mas Elisa de Almeida (zagueira que entrou como lateral direita) se jogou e salvou quase em cima da linha.

Austrália cresce com Sam Kerr em campo

No segundo tempo, a Austrália mudou a sua postura. Em vez de ficar na defesa, passou a reter a bola. Assim, durante cinco minutos pressionou, levantando a torcida. Aos dez, Sam Kerr entrou e levantou de vez a torcida. Logo na sua primeira bola, fez grande jogada e tocou pra o chute de Raso que obrigou a goleira Peyraud-Magnin, a fazer grande defesa. Com Kerr, a Austrália passou a mandar de vez no jogo, sempre com muita velocidade e rondando a área de Magnin.

Na prorrogação

O jogo voltou a ficar equilibrado, com a França chegando a fazer um gol (contra de Kennedy), mas anulado pelo VAR pois no chuveirinho na área, a zagueira Renard fez falta empurrando a rival. Já no início do segundo tempo, a Austrália teve tudo oara abrir o placar com Vine, que se antecipou à goleira francesa, nas chutou rente à trave.

Mas França quase marcou em duas oportunidades: primeiro num chute de Becho pra voo cinematográfico da goleira Mackenzie Arnold. Depois, com Catley salvando quase na linha, chegando à frente de Diani, que estava para concluir cruzamento de Bacha. Porém, nada da bola entrar. Dessa forma, pênaltis. E com a França mudando a goleira: Durand na vaga de Peyraud-Magnin. E após 20 cobranças deu Austrália.

Nos pênaltis

Diani, Renard, Le Sommer, Geyoro, Karchaoui, Lakrar marcaram para a França; mas Mackenzie Arnold defendeu as cobranças de Bacha e de Dali (duas vezes cobrou e em ambas perdeu); e Perisset e Becho chutaram na trave

Foord, Sam Kerr, Fowler, Gorry, Yallop, Carpenter e Vine marcaram para a Austrália; mas Durand defendeu a cobrança de Catley e de Hunt; e Mackenzie Arnold bateu na trave

