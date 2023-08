Torcedores do Flamengo picham muro do Ninho do Urubu

O muro do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, amanheceu pichado neste sábado (12). Em clima tenso, torcedores derrubaram grades no local e protestaram contra a diretoria do clube carioca. O principal alvo dos rubro-negros foi o presidente Rodolfo Landim. Esse foi mais um ato de manifestação dos flamenguistas após a eliminação na Libertadores.

“Landim safado. Fora Landim”, dizia uma das pichações.

Aliás, além das cobranças diretas ao presidente do Flamengo, os torcedores também repudiaram a possibilidade de uma SAF do Flamengo: “SAF é o caralh*”. Os torcedores também picharam a frase “Flamengo é do povão” no muro do CT. Horas depois do ocorrido, funcionários do clube retiraram as pichações.

Série de protestos

Inconformados com a eliminação para o Olimpia na Libertadores, torcedores do Flamengo não dão brecha nos protestos. Assim, o primeiro foi ainda em Assunção, no Paraguai, após a partida. Os rubro-negros, na saída do Defensores del Chaco, cobraram o time. Posteriormente, com clima mais tenso, torcedores foram até o Aeroporto do Galeão e xingaram jogadores e dirigentes no desembarque. Aliás, na ocasião, o lateral-direito Wesley quase foi acertado por uma garrafa.

