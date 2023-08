Inglaterra, de virada, elimina a Colômbia da Copa Feminina

A última seleção da América Latina na Copa do Mundo Feminina deu adeus a competição. Enfrentando a seleção da Inglaterra, pelas quartas de final, a Colômbia até saiu na frente, mas levou a virada e perdeu por 2 a 1, em confronto ocorrido no Estádio Olímpico de Sydney, neste sábado (12). Agora, a representação inglesa joga por uma das semifinais contra a Austrália enquanto, do outro lado, Espanha e Suécia definirão a outra finalista.

As inglesas rapidamente se posicionaram com a equipe tendo maior posse de bola onde, mesmo com as linhas por vezes avançadas das colombianas para dificultar a saída de bola, encontrava espaços onde buscava, principalmente, jogadas pelo lado de campo para o uso da bola aérea. Na mais perigosa delas, Rachel Daly testou bem próxima a pequena área, mas a goleira Catalina Pérez se posicionou bem para encaixar.

Por sua vez, a Colômbia não conseguia estabelecer volume de jogo diante da forte e ajustada marcação inglesa que, no ‘perde e pressiona’, inviabilizava o crescimento ofensivo das sul-americanas na partida. Desta forma, as saídas para o ataque eram concentradas em ‘escapadas’ de Linda Caicedo, na esquerda, e Mayra Ramírez quando saía de sua função mais centralizada para a ponta direita.

Quando a partida parecia se encaminhar rumo ao intervalo sem gols, erros cometidos pelas goleiras Mary Earps e Catalina Pérez foram determinantes. Aos 44, Leicy Santos dominou no lado direito da grande área e, ao invés do cruzamento, bateu direto bola que encobriu a arqueira inglesa que pulou fora do tempo e viu a pelota morrer no fundo das redes. E, já aos 51 minutos, um cruzamento vindo da direita parecia controlado pela defesa da Colômbia, mas Pérez saiu mal da meta e, soltando duas vezes a pelota, deu chance para Lauren Hemp chegar batendo e deixar tudo igual na cidade de Sydney.

Na volta do intervalo, o confronto não teve grandes modificações em seu cenário onde o controle da posse seguia com a Inglaterra enquanto a Colômbia se posicionava fechando as linhas de marcação, buscando saídas em velocidade para explorar os espaços da adversária na defesa.

Mesmo sem grandes oportunidades até então, aos 17 minutos, bastou uma escapada da atacante Alessia Russo para que a seleção inglesa virasse o marcador no Estádio Olímpico. Em bola enfiada de Georgia Stanway, Russo girou em cima da marcação de Daniela Arias e bateu cruzado, rasteiro, superando a goleira cafetera.

Pela necessidade, as sul-americanas se colocaram mais adiantadas tanto na marcação como na postura de armação ofensiva, algo que naturalmente fez com que a representação europeia não se furtasse em concentrar esforços na proteção de sua retaguarda, invertendo a ordem que o duelo apresentou até então.

Nesse período, a Colômbia até levou perigo em chute forte de média distância dado por Lorena Bedoya onde Earps fez grande defesa, mandando pra escanteio. Porém, a recomposição defensiva da Inglaterra trouxe segurança ao gol da seleção do Velho Continente e manteve com propriedade o resultado até o último apito da árbitra norte-americana Katja Koroleva.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.