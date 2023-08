Bayern de Munique contrata Kane. E ele já pode ser campeão neste sábado!

Neste sábado (12/8), o Bayern anunciou a contratação do astro inglês Harry Kane. O atacante de 30 anos e maior ídolo da história do Tottenham, enfim chega ao clube alemão. Afinal, o clube bávaro pagou 100 milhões de euros (R$ 538 milhões) para tê-lo. Para encerrar com final feliz a novela que se arrastava há semanas, o Bayern ainda topou desembolsar mais 20 milhões de euros (R$ 107,6 milhões) em bônus caso Kane alcance metas.

“O Bayern é um dos maiores clubes do mundo e eu sempre disse que queria me mudar e provar que estou no mais alto nível da minha carreira. Estou muito feliz”, disse Kane.

E pode acontecer uma situação curiosíssima. Kane, artilheiro no Tottenham e na seleção inglesa, jamais ganhou um título nos seus 13 anos de carreira. E isso pode acontecer neste sábado. Afinal, o Bayern enfrenta o RB Leipzig pela Supercopa e, como a inscrição de um jogador é desburocratizada na Alemanha, ele pode ter condições de jogo, fazer a sua estreia. Dessa forma, se tudo der certo, Kane, o astro sem título, poderá se tornar campeão logo nas suas primeiras horas no novo clube.

