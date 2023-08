Arsenal quase se complica, mas vence Nottingham

O Arsenal começou muito bem a temporada 2023/24 da Premier League. Na manhã deste sábado (12/8), em casa, no Emirates Stadium, venceu o Nottingham Forest por 2 a 1, mas dominando totalmente e so levando algum sufoco no fim. Os gols foram de Nketiah e Saka. O time visitante marcou com Awoniyi. O jogo estava previsto para começar às 8h30 (de Brasília). Mas teve de ser adiado por meia hora. O motivo: o novo sistema digital que permite a entrada de torcidores no Emirates, caiu, atrasando a conferência dos ingressos.

Legião Brasileira

O ex-Palmeiras Danilo começou como titular pelo Nottigham Forest e saiu no segundo tempo, mas o também ex-Palmeiras Scarpa não foi relacionado. Do lado do Arsenal, Gabriel Martinelli começou como titular. Contudo, Gabriel Magalhães foi banco, entrando no segundo tempo. Já Gabriel Jesus, machucado não estava na relação de inscritos.

Arsenal leva susto, mas logo marca

O primeiro tempo praticamente só teve o Arsenal jogando. Afinal, o time fechou a etapa com 85% de posse e sete chutes a gol, contra apenas um do retrancado Nottingham. Contudo, foi do time vistante a primeira chance. Johnson recebeu em profundidade. A zaga do Arsenal falhou feio na marcação e o atacante entrou livre na frente do goleiro Ramsdale. Conseguiu perder. Depois do susto, só deu Arsenal, que chegou ao primeiro gol aos 26. Gabriel Martinelli fez uma jogada incrível e tocou para Nketiah. Na área, o atacante inglês cortou a marcação e chutou cruzado. Pouco depois, aos 32, Saka recebeu pela direita, fechou para o meio e chutou no ângulo do goleiro Turner.

Embora com menor intensidade na etapa final, o Arsenal não deixou de manter o domínio e quase ampliou coim Declarn Rice. O Nottingham apareceu um pouco mais na frente, buscando contra-ataques. Assim, aos 32, em altíssima velocidade, chegou ao gol. Elanga, recém-contratado ao Manchester United, recebeu pela esquerda e, em desabalada carreira, foi até o fundo e cruzou para o Taiwo Awoniyi mandar para a rede. O jogo ganhou em emoção. Mas o placar não foi mais alterado.

