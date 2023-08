Atlético-MG x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momento conturbado de ambas as equipes, Atlético e Bahia se enfrentam neste domingo (13), em rodada que encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O confronto será no Mineirão, em Belo Horizonte, às 11h (de Brasília). Pressionado após a eliminação na Libertadores no meio da semana, o Galo é o 10° colocado, com 24 pontos. Em contrapartida, o Tricolor de Aço, que tenta manter sequência sem derrotas para subir na tabela, é o 16°, com 18 pontos.

Aliás, para conquistar a vitória em casa, o Atlético precisará quebrar um tabu de três meses pelo Brasileirão. Afinal, desde o dia 13 de maio, na vitória contra o Interacional, o time mineiro não vence em seu território. São três empates (Palmeiras, Bragantino e América-MG) e duas derrotas (Corinthians e Flamengo) desde então.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Atlético e Bahia a partir das 11h (de Brasília).

Como está o Atlético

Para enfrentar o Bahia, o Atlético não terá o zagueiro Igor Rabello e o meia Hyoran. Eles foram diagnosticados com lesões musculares na coxa direita e não ficarão à disposição de Felipão nos próximos jogos. Além disso, outron desfalque por contusão é o meia Zaracho, que também se recupera de um problema no local. O lateral-direito Saravia, suspenso, completa a lista de baixas do Galo para esse domingo.

“Agora, temos de focar no Brasileiro. São 20 rodadas. Temos como objetivo vencer para conquistar subindo na tabela”, disse Eveson, cirando que o Galo caiu na Libertadores e passa apenas a ter uma frente”.

Como está o Bahia

Diferentemente de Felipão, o técnico Renato Paiva deve contar com uma boa notícia para essa partida. Afinal, o atacante Biel, que saiu, recentemente do departamento médico, treinou com o elenco e deve ir para o jogo. Em contrapartida, o goleiro Danilo Fernandes e o zagueiro Kaiky seguem como desfalques.

ATLÉTICO X BAHIA

19ª rodada do Brasileirão-2023

Data e horário: 13/08/2023, às 11h (de Brasília)

Estádio: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Mariano, Jemerson, Lemos e Arana; Battaglia, Otávio, Igor Gomes, Paulinho, Pavón e Hulk. Técnico: Felipão

BAHIA: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Matheus Bahia; Acevedo, Rezende, Thaciano e Cauly; Ademir (Jacaré) e Mingotti (Rafael Ratão). Técnico: Renato Paiva

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF-FIFA)

Assistentes: Bruno Boschillia (PR-FIFA) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.