PSG anuncia a contratação de Dembélé

Após novela envolvendo as negociações, o Paris Saint-German anunciou a contratação de Ousmane Dembélé na manhã deste sábado (12). Após realizar exames médicos, Dembélé, que vestirá a camisa 23 do PSG, assinou contrato de cinco anos. Dembélé celebou o seu acordo com o clube francês.

Aliás, para contar com Dembélé, o PSG precisou pagar a multa rescisória no valor de 50 milhões de euros (R$ 267 milhões). O atacante deixa o clube espanhol após seis temporadas.

“Estou muito feliz por ingressar no Paris Saint-Germain e ansioso para jogar com minhas novas cores. Assim,espero continuar a crescer aqui e a orgulhar todos os torcedores do clube”, disse Ousmane Dembélé.

“Estamos muito satisfeitos em receber Ousmane Dembélé no Paris Saint-Germain, onde ele será um jogador importante e comprometido com o nosso clube. A paixão e determinação demonstradas por Ousmane quando chegou ao PSG é fantástica e é a atitude exigida de todos os nossos jogadores. Assim, estamos orgulhosos de ter outro vencedor da Copa do Mundo com a França no Paris Saint-Germain, ao entrarmos em uma nova grande era para o nosso clube”, afirmou Nasser Al-Khelaifi, dono do clube francês.

