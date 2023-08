Grêmio x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Em encontro de tricolores, Grêmio e Fluminense se enfrentam neste domingo (13), no Dia dos Pais, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 16h. Aliás, apenas um ponto separa cariocas e gaúchos na classificação. O time de Laranjeiras tem 31 pontos, na terceira posição. Já o Imortal, com 30, é o sexto colocado.

No retrospecto recente do confronto o Grêmio leva a melhor. São quatro vitórias para o Imortal e apenas uma para o Fluminense nos últimos cinco jogos. Como o time gaúcho disputou a Série B no ano passado, a última partida entre as equipes foi em novembro de 2021.

Onde assistir

A TV Globo e o Premiere transmitem a partida entre Grêmio e Fluminense a partir das 16h (de Brasília).

Como está o Grêmio

Para enfrentar o Fluminense, o técnico Renato Gaúcho não contará com o zagueiro Bruno Uvini, que desfalcou os últimos treinos por conta de desgaste físico. Aliás, o treinador terá mais um problema no sistema defensivo, já que Kannemann ainda se recupera de uma cirurgia na mão direita. Assim, a expectativa é que Renato promova a estreia de Rodrigo Ely com a camisa do Grêmio. Outra possível novidade é Geromel, que ainda não entrou em campo em 2023, em razão de uma grave lesão no joelho esquerdo. Mas, a tendência é que, caso seja relacionado, inicie no banco. Assim, a dupla de zaga do Grêmio seria Rodrigo Ely e Bruno Alves.

Como está o Fluminense

Assim como Renato Gaúcho, Fernando Diniz também terá dificuldade para escalar o Fluminense, Afinal o Tricolor Carioca não terá Lima, Felipe Melo, John Kennedy e Lelê por suspensão. Assim, no lugar dos dois primeiros, titulares nos últimos jogos, Diniz deve escalar Martinelli e Marlon. Em contrapartida, a boa notícia é um provável retorno do volante Alexsander, que se recuperou de uma lesão na coxa direita. Mas, o jogador pode ser preservado e retornar apenas na Libertadores.

“Finalizamos a semana com bastante treinamento, bem focado nos pontos fortes e fracos do Grêmio para focar no jogo e buscar a vitória”, disse Samuel Xavier

Conmebol divulga datas e horários das quartas da Libertadores; veja onde assistir

GRÊMIO X FLUMINENSE

19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 13/08/2023, às 16h (de Brasília)

Estádio: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Gabriel Grando; Rodrigo Ely, Bruno Alves e Gustavo Martins ; João Pedro (Fábio), Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, João Pedro Galvão e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon e Marcelo; André, Martinelli, Ganso; Arias, Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (PR-FIFA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.