Nomes ex-Corinthians e São Paulo são anunciados na França

Na manhã deste sábado (12), o Nantes oficializou a contratação de dois jogadores brasileiros com passagens em grandes clubes como Corinthians e São Paulo, casos do meio-campista Douglas Augusto e do atacante Marquinhos.

Em relação a Douglas, o clube francês adquiriu os direitos do atleta de 26 anos de idade junto ao PAOK (Grécia) e firmou vínculo com validade até 2027. Extraoficialmente, o portal ge indicou que o acerto envolveu o pagamento de 5,3 milhões de euros (R$ 28,3 milhões, na atual cotação) e foi costurado com 10% do lucro em futura renda a ser repassado para o último clube do atleta no Velho Continente.

Formado na base do Fluminense, Douglas Augusto se profissionalizou pelo clube carioca antes da passagem pelo Corinthians que durou apenas seis meses entre julho de 2018 e janeiro de 2019. Depois disso, foram mais seis meses de atuações pelo Bahia antes da chance de ir para a Europa aparecer, ficando no PAOK entre julho de 2019 até o fim da temporada 2022/2023.

No caso de Marquinhos, o atleta de 20 anos de idade chega por empréstimo do Arsenal fixado até o fim da temporada 2023/2024 onde não há a opção de compra fixada no acordo.

Esta será a segunda oportunidade seguida que o atacante formado na base do São Paulo será emprestado pela representação inglesa para seguir ganhando experiência no futebol europeu. Entre 2022/2023, ele fez 11 partidas com um gol e uma assistência defendendo o Norwich City, clube que disputa a segunda divisão da Inglaterra.

