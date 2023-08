Jogador brasileiro morre em acidente no Vietnã

Um acidente grave, no Vietnã, causou a morte do jogador Paollo Madeira Oliveira, de 27 anos, do Hoàng Anh Gia Lai. Ele estava num carro, com dois integrantes do clube, quando o veículo foi imprensado entre dois caminhões. Os três morreram no local. Socorristas levaram o motorista para o hospital. Paollo era brasileiro, mas tinha cidadania portuguesa.

O Hoàng Anh Gia Lai é um clube da cidade de Pleiku que disputa a V-Liga, a primeira divisão do país.

O atacante se formou nas categorias de base do Imortal, em Portugal. E também passou pelo Quarteirense, Estrela e Farense antes de partir para a Ásia.

O centroavante chegou ao Vietnã por empréstimo em 2022 para jogar no Ha-Tinh. Após o fim da negociação voltou ao Farense e, em seguida, foi vendido ao Hoàng Anh Gia Lai FC.

O acidente foi na Rodovia Nacional 14, no distrito de Chu Puh, na província de Gia Lai, onde fica a sede do clube. Testemunhas disseram que um caminhão atingiu o carro que levava a equipe vietnamita e o veículo acabou sendo jogado contra outro caminhão. Logo após o acidente, moradores tentaram arrombar as portas para retirar os passageiros. Mas a lataria estava completamente amassada.

O presidente do clube, Doan Nguyen Duc, disse que ficou chocado com o acidente e que o atacante brasileiro vai fazer muita falta do time.

