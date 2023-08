Paquetá manda na trave, e West Ham só empata no Inglês

Fora de casa, o West Ham, com Lucas Paquetá em campo, poderia ter saído com uma estreia melhor na temporada 2023/24 da Premier League. Afinal, neste sábado (12/8), o time de Londres foi até o Vitality Stadium visitar o Bournemouth e ficou no 1 a 1. Bowen fez o gol dos visitantes no início da etapa final, mas Solanke empatou. No fim do duelo, Lucas Paquetá (que desperta interesse do Manchester City), mandou uma na trave que poderia decretar a vitória do West Ham.

Legião brasileira

Do lado do Bournemouth, o goleiro Neto começou como titular. Já no West Ham, além de Paquetá, o brasileiro naturalizado italiano Emerson Palmieri também foi titular (veja aqui a lista de jogadores brasileiros que defendem os clubes da Premier League)

Gols apenas no 2º tempo. E Paquetá acerta a trave

O primeiro tempo teve vários lances de perigo para ambos os times. O West Ham mandou uma bola na trave numa finalização de Soucek e viu o zagueiro Zabarnyi salvar uma quase em cima da linha após chuveirinho. Mas o time da casa lamentou uma chance claríssima desperdiçada com Brooks.

Veio o segundo tempo e o West Ham saiu na frente aos seis minutos. Bowen recebeu de Soucek e mandou de fora da área, no ângulo do goleiro Neto, abrindo o placar. O gol abriu o jogo. Afinal, o Bournemouth foi para cima buscando o ataque. Assim, deu espaços para os londrinos, em contra-ataques, ter chances para ampliar. Entretanto, aos 37, num erro da zaga visitante, Solanke entrou livre, tirou o goleiro da joigada e bateu pazra empatar. Contudo, o West Ham teve a grande chance do fim da partrida. Após bela troca de passes, a bola ficou com Paquetá que chutou rasteiro. Mas acertou a trave. Enfim, um ponto para os times.

11/8 (sexta-feira)

Burnley 0x3 Manchester City

12/8 (sábado)

Arsenal 2×1 Nottingham Forest

Bournemouth 1×1 West Ham

Sheffield United x Crystal Palace

Brighton x Luton Town

Everton x Fulham

Newcastle x Aston Villa – 13h30 – St. James’ Stadium – Onde assistir: ESPN e Star+

13/8 (domingo)

Brentford x Tottenham – 10h – Gtech Community Stadium – Onde assistir: ESPN e Star+

Chelsea x Liverpool – 12h30 – Stamford Bridge – Onde assistir: ESPN e Star+

14/8 (segunda-feira)

Manchester United x Wolverhampton – 16h – Old Trafford – Onde assistir: Star+

