Goleiro faz milagres e Fulham bate Everton fora de casa

Com grande atuação do goleiro Leno, o Fulham celebrou uma grande vitória na rodada de estreia da Premier League 2023/24. Neste sábado (12/8), fora de casa, contra o Everton, no Goodson Park, fez 1 a 0, gol de Decordova-Reid. Foi uma derrota injusta para o Everton, que buscou muito o gol, teve um tento anulado de forma polêmica e parou em Leno, que fez pelo menos cinco grandes defesas.

Legião brasileira

No Fulham, Willian (ex-Corinthians) começou como titular e saiu no intervalo. Andreas Pereira (ex-Flamengo) começou no banco e entrou no segundo tempo. Já Carlos Vinícius ficou no banco e não entrou (veja aqui a relação de jogadores brasileiros que jogam nos times da Premier League).

Everton tem pouca posse, mas chuta muito

O primeiro tempo foi marcado pela posse de bola do Fulham (70%), mas total inoperância na finalização: apenas um chute. Mas o Everton fez o oposto. Quase sem a bola, buscou lances em velocidade e deu dez chutes a gol, com muito trabalho para o goleiro Leno, que fez pelo menos duas grandes defesas e deu sorte em sua única falha: saiu mal e deixou Keane mandar para a rede. Mas o árbitro deu falta no goleiro (bem polêmica, parecia lance normal) e anulou o tento.

No segundo tempo, o Fulham voltou sem Willian e, com maior objetividade no meio de campo, passou a criar mais oportunidades, quase saindo na frente num chute de Jiménez que foi na trave. Mas o Everton passou a dominar e não abriu o placar por muita falta de sorte. Aos 22, Iwobi fez grande jogada individual e mandou uma bomba para nova grande defesa de Leno. Contudo, a sobra ficou Petterson. Com o goleiro batido, o lateral chutou na trave.

Fulham sai com a vitória

E como tem a máxima de quem não faz, leva, o Fulham fez o gol, aos 27. Andreas Pereira (que entrara durante a etapa final), recebeu na área e deu um carrinho para cruzar a bola mesmo com marcação cerrada. Decordova-Reid, com o gol vazio, ele concluiu e saiu para comemorar.

Nos minutos finais, várias oportunidades para o time da casa. Danjuma (recém-contratado) teve pelo menos duas chances claram para empatar. Mas não foi feliz.

11/8 (sexta-feira)

Burnley 0x3 Manchester City

12/8 (sábado)

Arsenal 2×1 Nottingham Forest

Sheffield United 0x1 Crystal Palace

Bournemouth 1×1 West Ham

Brighton 4×1 Luton Town

Everton 0x1 Fulham

Newcastle x Aston Villa – 13h30 – St. James’ Stadium – Onde assistir: ESPN e Star+

13/8 (domingo)

Brentford x Tottenham – 10h – Gtech Community Stadium – Onde assistir: ESPN e Star+

Chelsea x Liverpool – 12h30 – Stamford Bridge – Onde assistir: ESPN e Star+

14/8 (segunda-feira)

Manchester United x Wolverhampton – 16h – Old Trafford – Onde assistir: Star+

