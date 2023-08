Botafogo encaminha contratação do centroavante Diego Costa

Diego Costa e Botafogo negociam e estão próximos de um acordo. O centroavante de 34 anos, ex-Wolverhampton-ING, deve viajar para o Brasil para fazer exames médicos e assinar contrato com a SAF alvinegra. Assim, a tendência é que o jogador chegue para disputar a posição com Tiquinho Soares, que, aliás, está em recuperação de uma lesão no joelho nas próxima semanas.

Há duas semanas, o atacante recebeu proposta do Vasco, mas a negociação não avançou. Antes de fechar, o rival carioca anunciou o argentino Pablo Vegetti, que até já marcou gol na estreia.

