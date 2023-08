Flamengo x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em crise, o Flamengo terá que reunir os cacos quebrados pela eliminação na Libertadores para enfrentar o São Paulo neste domingo de Dia dos Pais (13/8), pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida será no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). O Mais Querido, com 31 pontos, na segunda posição, entra em campo para buscar a vitória e encostar no Botafogo. Em contrapartida, o Soberano, na nona posição, com 26 pontos, precisa pontuar para encostar no pelotão de cima.

Aliás, a partida no Maracanã, que contará com uma série de protestos da torcida do Flamengo, marcará o reencontro entre o time carioca e o técnico Dorival Júnior, atualmente no São Paulo.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Flamengo e São Paulo a partir das 18h30 (de Brasília).

Como está o Flamengo

Pais rubro-negros irão ao Maracanã desejando uma vitória para comemorar o Dia ao lado de seus filhos. No entanto, o cenário turbulento do Flamengo faz com que o time entre em campo muito pressionado. Assim, Sampaoli, com diversos questionamentos sobre o seu trabalho, escalará o time carioca com o que tem de melhor à disposição. O único desfalque rubro-negro é o volante Erick Pulgar, que se recupera de lesão. Por outro lado, Arrascaeta e Gabigol, que cumpriram suspensão contra o Cuiabá, retornam.

Como está o São Paulo

O Tricolor Paulista terá mudanças para enfrentar o Flamengo. Rafinha e Pablo Maia, suspensos, não ficam à disposição de Dorival Júnior. Nathan e Jhegson Méndez, respectivamente, são cotados como os substitutos. Na lateral esquerda Caio Paulista, machucado, não joga. Welington deve começar jogando na posição. Patryck, Galoppo, Ferraresi, Erison, Igor Vinicius e David, também no departamento médico, completam a lista de baixas.

Mas, em virtude da partida no meio da semana contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, Dorival Júnior pode poupar alguns jogadores. Assim, Beraldo, Alisson, Rodrigo Nestor e Calleri devem ser alguns dos jogadores preservados. No entanto, a grande expectativa é pela estreia de James Rodríguez, que deve atuar por alguns minutos neste domingo.

FLAMENGO X SÃO PAULO

19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 13/08/2023, às 18h30 Ide Brasília)

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Gerson, Everton Ribeiro (Victor Hugo) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli

SÃO PAULO: Rafael; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Wellington; Luan, Gabriel Neves, Michel Araújo e Wellington Rato (Rodriguinho); Juan e Pato (Calleri). Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-FIFA) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC-FIFA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.