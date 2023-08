Flamengo passa pelo Santos e está na final do Brasileirão Sub-20

O Flamengo confirmou o seu favoritismo no jogo de volta da semifinal do Brasileirão Sub-20. Assim, está classificado para a final da competição. Na manhã deste sábado (12/8), na Gávea, o Rubro-Negro venceu o Santos por 3 a 1 (na ida, Fla 2 a 1). Assim, vai esperar quem passar de Palmeiras x Corinthians (na ida, Verdão 5 a 1) para saber qual o seu rival na decisão.

Os gols do Rubro-Negro foram de Petterson (2) e Werton. O Peixe descontou com Gabriel Bomtempo. O Rubro-Negro, campeão em 2019, vai buscar o bicampeonato.

Flamengo se impõe vence o Peixe mais uma vez

O treinador Mario Jorge colocou força máxima em campo. Assim, mesmo com a vantagem de jogar pelo empate para se classificar, o Rubro-Negro sempre buscou o gol, saindo na frente aos 12 minutos com Petterson. O atacante recebeu desmarcado pela esquerda, entrou na área e bateu no ângulo. Porém, um cochilo da defesa, aos 19, deu a chance para o Santos empatar, numa cabeçada de Gabriel, na pequena área e desmarcado. Mas o Santos nem teve tempo para comemorar. Aos 23, numa bola que o goleiro Gustavo defendeu parcialmente um chute de Lorran, Werton ficou com a sobra e bateu cruzado, quase sem ângulo: 2 a 1.

No segundo tempo, aos cinco minutos, Werton fez bela jogada pela direita e rolou para o chute certeiro de Pertterson. Com 3 a 1 e no agregado 5 a 2, bastou ao Mengo controlar o jogo e confirmar a sua vaga na final, prevista para 8/9. Provavelmente contra o Palmeiras.

