Corinthians x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Classificado para as quartas de final da Sul-Americana, o Corinthians, invicto há dez jogos, recebe o Coritiba neste domingo (13), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Neo Química Arena, em São Paulo, a bola rola às 16h (de Brasília). O Timão entra em campo buscando os três pontos para pular para a primeira parte da tabela, já que é o 14° colocado, com 20 pontos. O Coxa também precisa pontuar, uma vez que está na zona do rebaixamento. É o 18º, com 14 pontos.

Aliás, o torcedor corintiano tem um bom motivo para acreditar na vitória neste domingo, afinal, nos últimos cinco jogos contra o Coritiba, tem quatro vitórias e um empate. Já nos últimos 15 jogos são nove vitórias corintianas, seis empates e nenhuma vitória coritibana.

Onde assistir

A TV Globo e o Premiere transmitem a partida entre Corinthians e Coritiba, a partitr das 16h (de Brasília).

Como está o Corinthians

Poupado da partida contra o Newell’s Old Boys, na Argentina, Renato Augusto retorna e fica à disposição de Vanderlei Luxemburgo para o jogo contra o Coritiba. Além disso, Gabriel Moscardo, que voltou aos treinos após cirurgia de apendicite, também deve ir para o jogo. A expectativa é pelo retorno de Matías Rojas, que se recuperou de um trauma no tornozelo esquerdo.

Apesar da partida contra o São Paulo no meio da semana, o treinador do Timão não deve poupar nenhum jogador. A comissão técnica entende que não pode correr o risco de descer na tabela e, por isso, o Corinthians deve entrar em campo com força máxima.

Como está o Coritiba

Sem o técnico Thiago Kosloski e o auxiliar Reginaldo Nascimento, suspensos, o Coritiba será dirigido por Willians Alves em São Paulo. Mas, além dos membros da comissão técnica, Jamerson e Bruno Gomes também cumprem suspensão contra o Timão. Lesionados, Willian Farias e Gabriel Boschilia completam a lista de desfalques.

Em contrapartida, o atacante Robson, que cumpriu suspensão na partida contra o Red Bull Bragantino, retorna e deve começar no time titular.

CORINTHIANS X CORITIBA

19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 13/08/2023, às 16h

Estádio: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Wesley, Adson e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

CORITIBA: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Kuscevic, Henrique e Victor Luis; Andrey, Matheus ianqui e Fransérgio; Marcelino Moreno, Robson (Kaio César) e Diogo Oliveira. Técnico: Willians Alves.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-FIFA)

Auxiliares: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS-FIFA)

