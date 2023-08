Neste sábado (12/8), às 21h (de Brasília), tem o líder Botafogo em campo e contra um titã, o Internacional. O jogo é pela 19ª rodada do Brasileirão. Para o Botafogo, o triunfo acaba com uma série de insucessos contra o Colorado. Para os gaúchos, vencer significará uma bela subida na tabela. E para acompanhar esta partida, não deixe de conferir a transmissão raiz da “Voz do Esporte”, com uma cobertura completa que começa a partir das 19h30.

A narração de Botafogo x Internacional é de Ennio Ricanelo. Já os comentários ficam com Figueiredo Junior. Rafael Esgrilis está com as reportagens.

