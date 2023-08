Que início de temporada, Newcastle! 5 a 1 no Aston Villa

Com atuação excelente do atacante Alexsander Isak, o Newcastle fez a festa dos mais de 50 mil torcedores que lotaram o Saint-James Park no jogo de estreia da sua equipe na Premier League 2023/24. Afinal o sueco fez dois gols (o segundo uma pintura) na goleada por 5 a 1 de seu time sobre o Aston Villa, pela primeira rodada. Os outros gols foram de Tonali, recém-contratado pelo time da casa, Callum Wilson e Barnes (outro estreante). Diaby marcou para o Aston Villa neste que até o momento foi o melhor jogo da rodada inaugural do Campeonato Inglês. E não se engane, apesar da surra, o Aston Villa fez bom jogo.

Legião Brasileira

Pelo lado do Newcastle, Bruno Guimarães e Joelinton foram titulares e se saíram bem. No Aston Villa, Douglas Luiz foi titular. O zagueiro Diego Carlos começou na reserva e entrou no segundo tempo. O mesmo ocorreu com Philippe Coutinho esquentou banco e entrou no fim.

Jogaço no primeiro tempo

Foi um jogo de alta intensidade, com grande oportunidades para ambos os lados, bolas que passaram raspando, goleiros fazendo grandes defesas (mas também com grandes cochilos). Além disso, jogadas de qualidade e belos gols. Os primeiros 15 minutos foram de cair o queixo. Aos cinco minutos, depois de já ter criado boas chances, o Newcastle fez nova blitz. Bruno Guimarães bateu da entrada da área para grande defesa de Dibu Martínez. Mas, no completemento da jogada, Joelinton tocou para Gordon cruzar e o estreante Tonali mandar para a rede.

Aos dez, Watkins fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Diaby empatar para o Aston Villa. Contudo, aos 15, após levantamento na área, Botman se esticou e deu passe para Isak fazer 2 a 1. E tome emoção, com 16 finalizações e os times sempre buscado o ataque.

Newcastle goleia na etapa final

No segundo tempo, lá e cá. Contudo, com o Newcastle mais letal. Aos 13, o grande lance do jogo. Um passe em profundidade para Isak não foi bom e o zagueiro Konsa recuperou. Mas Isak seguiu pressionando, ganhou a bola e, mesmo com o rival agarrando a sua camisa (e a rasgando), o sueco tocou por cobertura, fazendo um golaço. O Aston Villa sentiu. Foi ao ataque, porém deu um espaço que foi bem aproveitado para contra-ataques. Assim, um deles, aos 32, terminou com gol de Callum Wilson. 4 a 1. E o quinto não saiu por causa de grande defesa de Martínez em chute do0 mesmo Callum Wilson. Mas, aos 45, Barnes, em contra-ataque, invadiu a área e fechou o placar em 5 a 1. Início promissor.

Primeira rodada

11/8 (sexta-feira)

Burnley 0x3 Manchester City

12/8 (sábado)

Arsenal 2×1 Nottingham Forest

Sheffield United 0x1 Crystal Palace

Bournemouth 1×1 West Ham

Brighton 4×1 Luton Town

Everton 0x1 Fulham

Newcastle 5×1 Aston Villa



13/8 (domingo)

Brentford x Tottenham – 10h – Gtech Community Stadium – Onde assistir: ESPN e Star+

Chelsea x Liverpool – 12h30 – Stamford Bridge – Onde assistir: ESPN e Star+

14/8 (segunda-feira)

Manchester United x Wolverhampton – 16h – Old Trafford – Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.