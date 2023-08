Real Madrid se aproxima da contratação do goleiro Kepa

O Real Madrid está muito perto de fechar a contratação do goleiro Kepa, do Chelsa. O arqueiro, vale lembrar, chegaria por empréstimo válido até o final da temporada. De acordo com a imprensa europeia, o clube espanhol não terá obrigação de compra após este período.

O Chelsea negociava com o Bayern de Munique, mas o Real Madrid entrou com força na negociação e, portanto, eve dar um “chapéu” no rival alemão. O Real, vale lembrar, corre atrás de um goleiro desde a lesão de Courtois, nesta semana, em treino dos merengues.

A tendência é que ele fique entre sete e oito meses ausente por conta da lesão no ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo. Num primeiro momento, o Real Madrid foi atrás de Bono, do Sevilla, para substituir o belga Courtois.

Kepa, por sua vez, tem 28 anos e também é espanhol. Ele começou a carreira no modesto Biskaia, também da Espanha. Em 2012, foi contratado pelo Athletic Bilbao, mas foi emprestado nas primeiras temporadas.

Em 2018, porém, foi vendido para o próprio Chelsea, por € 80 milhões (R$ 345 milhões na época). Isso o fez ser o goleiro mais caro da história até aquele momento. Na temporada passada, Kepa disputou 39 jogos pelo Chelsea na temporada passada e sofreu 45 gols.

