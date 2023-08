Corinthians divulga relacionados para enfrentar o Coritiba

O Corinthians divulgou, neste sábado (12), os relacionados para enfrentar o Coritiba, domingo (13), às 16h, na Neo Química Arena, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá reforços importantes para manter a boa fase do Timão.

As novidades ficam por conta dos retornos do volante Moscardo e do meia paraguaio Rojas. Aliás, o primeiro se recuperou de uma cirurgia de apendicite enquanto o segundo volta ser opção depois de superar uma lesão no joelho esquerdo. Os dois, portanto, estão à disposição da comissão técnica.

Poupado na última terça-feira (8), contra o Newell’s Old Boys, pela Sul-Americana, o meia Renato Augusto volta a figurar entre os relacionados do Corinthians. Ele sequer viajou com a delegação para Rosário, na Argentina.

Em contrapartida, o desfalque fica por contra do volante Vera, cortado, então, por conta de um quadro viral. Além dele, o meia-atacante Mosquito e o zagueiro Lucas Veríssimo seguem, ainda, sem estrear na temporada pelo Alvinero do Parque São Jorge.

Confira, abaixo, os jogadores do Corinthians relacionados para pegar o Coxa:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Donelli

Laterais: Fábio Santos, Bidu, Fagner e Ramos

Zagueiros: Méndez, Caetano, Gil e Murillo

Meio-campistas: Biro, Giuliano, Araújo, Moscardo, Maycon, Ranto Augusto, Roni, Ruan e Rojas

Atacantes: Adson, Felipe Augusto, Yuri Alberto, Pedro, Romero e Wesley

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.