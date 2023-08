Conmebol investiga Gabigol por declarações polêmicas após eliminação do Flamengo

Em meio às falas polêmicas de Gabigol após a eliminação do Flamengo, a Unidade Disciplinar da Conmebol abriu uma investigação preliminar. De acordo com a entidade, o atacante pode ter cometido uma infração ao artigo 19 do Código Disciplinar, referente a manipulação de jogos ou competições.

O camisa 10 teceu uma afirmação polêmica ao dizer que a derrota por 3 a 1 do Flamengo foi um “roubo muito grande”. Além disso, Gabigol citou que a sede da Conmebol – em Luque – fica ao lado do Defensores Del Chaco, estádio da equipe paraguaia.

A Conmebol também solicitou que o atacante envie à Unidade Disciplinar as provas e documentos que comprovem as declarações proferidas e que aponte os supostos autores da manipulação mencionada. Cabe salientar que o prazo final para a resposta do atacante é no dia 17.

MOMENTO CONTURBADO

Com a eliminação, o Flamengo vive uma crise com a revolta da torcida por não conseguir avançar diante de um rival inferior tecnicamente. Dessa forma, a equipe ficou para trás e não poderá enfrentar o rival Fluminense na próxima fase, tendo agora o Brasileirão e a Copa do Brasil para disputar no ano.

Na última sexta, o time se reapresentou nesta quinta (11) no Ninho do Urubu e contou com a presença do presidente do clube Rodolfo Landim. Com isso, o mandatário se reuniu com o Marcos Braz e Bruno Spindel para traçar objetivos para a sequência do ano.

No momento, Jorge Sampaoli tem o respaldo do presidente, que é um grande entusiasta de sua contratação. Apesar da eliminação no Defensores Del Chaco, no Paraguai, o foco é encontrar soluções para estancar a crise e não uma troca efetiva no comando técnico rubro-negro. Dessa forma, o intuito é recuperar o time no Brasileirão e conquistar a Copa do Brasil.

PRÓXIMO COMPROMISSO RUBRO-NEGRO

Depois da derrota para o Cuiabá no último domingo, o Flamengo volta a campo pelo Brasileirão neste domingo (13), às 18h30, pela 19ª rodada. Por fim, na quarta (16), às 21h30, o Rubro-Negro busca a classificação para a decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio, também no Maracanã. No jogo de ida, os comandados de Sampaoli triunfaram por 2 a 0, no Rio Grande do Sul.

No momento, o Flamengo soma 31 pontos, trezes atrás do líder Botafogo em dezoito rodadas disputadas. Neste domingo, as equipes finalizam a primeira rodada da competição nacional.

Veja o que dizem os artigos 19.3 e 22.3 abaixo:

19.3

“As pessoas sujeitas a este Código deverão cooperar sem reservas com a CONMEBOL, em todos os momentos, no combate a esse tipo de comportamento e, portanto, comunicarão imediata e voluntariamente à Comissão Disciplinar qualquer contato em relação a atividades ou informações vinculadas, diretamente ou indiretamente, sobre a possível manipulação de um jogo ou competição de futebol, conforme descrito na seção anterior. O não cumprimento desta disposição poderá ser sancionado com uma proibição de pelo menos dois anos de desenvolver atividades relacionadas ao futebol”.

22.3:

“A pedido do Órgão Judicial ou da Unidade Disciplinar, as pessoas sujeitas ao presente Código prestarão esclarecimento a respeito dos fatos referentes ao caso ou de eventuais infrações ao presente Código e, em particular, apresentarão as provas que lhes forem exigidas”.

