Na estreia de Kane no Bayern, Olmo brilha e RB é campeão da Supercopa

Neste sábado (12/8), o torcedor do Bayern lotou a Allianz Arena para ver a estreia de Harry Kane e confirmar o favoritismo contra o RB Leipzig, vencendo o jogo e conquistando a Supercopa da Alemanha pela 11ª vez. Kane, anunciado pela manhã, realmente fez a sua estreia, entrando aos 19 minutos do segundo tempo. Mas quem foi ao palco bávaro viu o show do espanhol Dani Olmo. Afinal, o atacante fez os três gols (um de placa) no triunfo por 3 a 0 que deu ao time visitante um título inédito.

Com isso, Kane não conseguiu acabar com um tabu. Em toda a sua carreira, jamais ganhou um caneco com o Tottenham, clube defendeu por mais de uma década no profissional e é o maior artilheiro (280 gols). Também jamais ganhou um caneco com a seleção inglesa (também é o maior artilheiro, 54 gols). Neste sábado, poderia pela primeira vez levantar uma taça. Mas segue com a sua “maldição”.

Bayern não consegue parar Olmo

A torcida do Bayern começou fazendo festa. Mas logo viu seu time levar um golpe. O Leipzig quase marcou no primeiro minuto e, aos três, após falta pela esquerda, levantada na área, a sobra ficou com Olmo. Ele bateu e marcou. Com a vantagem, o Leipzig ficou na defesa, fechado e deixando a bola com o Bayern (variando entre 65% e 75% de posse). Porém, o time da casa chutava pouco e mal. Já o Leipizig era muito mais letal. Assim, aos 44, ampliou. Olmo recebeu na área, deu drible desconcertante em cima de De Ligt e fez um dos mais belos gols do ano.

Kane entra, mas quem brilha é Olmo. RB Leipzig campeão

No segundo tempo, o Bayern martelou, mas sem sucesso. Aos 19, a torcida foi à loucira com a entrada de Kane. Só que, aos 23, num ataque do Leipzig, Mazraoui foi cortar e colocou a mão na bola na área. Pênalti. Olmo bateu e fez seu terceiro gol no jogo. Com tamanha vantagem, era só gastar o tempo e esperar para celebrar a conquista da sua primeira Supercopa.

O que é a Supercopa da Alemanha

Trata-se de um jogo único entre o vencedor do Campeonato Alemão e o campeão da Copa da Alemanha. O Bayern se qualificou como o campeão nacional (seu 11º caneco seguido). O RB como o vencedor da Copa da Alemanha. Enquanto o time de Leipzig celebra, neste sábado o seu primeiro caneco nesta competição, o Bayern é o maior campeão, com dez. Venceu nos anos de 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022.

