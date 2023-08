Com Mbappé na tribuna, PSG empata com Lorient na estreia pelo Campeonato Francês

No dia em que completa 53 anos de fundação, o Pari Saint-Germain tropeçou na estreia do Campeonato Francês e ficou apenas no empate por 0 a 0 com o Lorient, no Parque dos Príncipes. Ainda com o futuro indefinido na temporada pelo PSG, Kylian Mbappé acompanhou a partida da tribuna, enquanto Neymar e Veratti não estiveram no estádio.

O próximo compromisso do PSG pelo Campeonato Francês está marcado no sábado (19), às 16h (de Brasília) contra o Toulose, no Estádio Municipal. O Lorient, por sua vez, volta a campo no dia seguinte, domingo (20), às 10h (de Brasília) para medir forças com o Nice.

TIKI-TAKA PARISIENSE

Com a chegada do técnico Luís Enrique, o estilo de jogo pautado na posse de bola começa a ser implementado na equipe francesa. Desde o primeiro minuto, os donos da casa tocaram a bola de uma lado para o outro para tentar envolver e quebrar as linhas do adversário. Em menos de meia hora, chegou a 82% de posse de bola contra um passivo e apático Lorient.

CRAQUE DE OLHO

Ainda em compasso de espera, o Paris Saint-Germain tenta solucionar o imbróglio com Kylian Mbappé. O francês tem contrato até o meio de 2024 e afirmou que não pretende renovar, oque causou a preocupação dos parisienses. Para isso, o foco é não ter prejuízo financeiro e ver o craque deixar o clube de graça. Em meio às reuniões para definir o futuro, o jogador esteve presente no Parque dos Príncipes para assistir à partida.

POUCAS CONCLUSÕES

Apesar de ter o amplo domínio do jogo, o PSG finalizou pouco a gol no primeiro tempo. Na melhor chance, Gonçalo Ramos recebeu na área pela direita e finalizou no campo para boa defesa do arqueiro do Lorient. Lee encontrou Lucas Hernández com liberdade para finalizar, mas o atleta mandou por cima.

NA TRAVE

No fim do primeiro tempo, os visitantes quase castigaram e levaram muito perigo. Sendo assim, Abergel pressionou a saída de bola, roubou e arriscou de longe. Donnarumma estava adiantado e viu a bola tocar na trave esquerda antes de sair pela linha de fundo. Em outro momento, Hakimi cobrou uma falta pela esquerda, mas mandou para fora.

SEM CRIATIVIDADE

Durante boa parte do segundo tempo, o PSG circulou a bola, mas pecou nas finalizações e não furou o bloqueio do Lorient. Desse modo, a melhor chance aconteceu aos 30, quando Ugarte lançou para Gonçalo ajeitar para trás. Fabián Ruiz chegou livre para finalizar, mas chutou em cima da marcação.

Por fim, Gonçalo Ramos tentou por cima, mas cabeceou sem direção. Soler mandou de fora da área, porém parou em Mvogo, que garantiu o empate para os visitante contra o atual bicampeão francês.

Jogos da 1ª rodada do Campeonato Francês:

Sexta-feira (11/8):

Nice 1×1 Lille

Sábado (12/8):

Olympique de Marselha 2×1 Reims – 12h

PSG 0x0 Lorient – 16h

Domingo (13/8):

Brest x Lens – 8h

Nantes x Toulouse – 10h

Clermont x Monaco – 10h

Montpellier x Le Havre – 10h

Rennes x Metz – 12h05

Strasbourg x Lyon – 15h45

