Novo reforço do Fenerbahçe, Fred é recebido com festa na Turquia

Volante que disputou a última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, no Qatar, Fred desembarcou, neste sábado (12), em Istambul. Novo jogador do Fenerbahçe, ele foi recebido por uma multidão de torcedores do clube após deixar a Inglaterra e colocar os pés na capital turca.

No aeroporto Sabiha Gökçen, ele recebeu adereços do Fenerbahçe e posou para fotos.

Ex-Manchester United, Fred passará por exames médicos antes de assinar contrato com o Fenerbahçe e definir os últimos detalhes da transferência.

De acordo com informações da imprensa britânica, o clube turco deve pagar cerca de 10 milhões de euros (R$ 53 milhões) mais 5 milhões de euros (R$ 26,7 milhões) em bônus e variáveis aos Diabos Vermelhos.

Na última temporada, Fred jogou 56 partidas pelo Manchester United, sendo 23 delas como titular. Além disso, o brasileiro fez seis gols e deu seis assistências em 2022/23. Dessa maneira, ao todo foram 213 jogos pelo Manchester United, com 14 gols, 19 assistências e a conquista da Copa da Liga em 2023/24.

Agora, no entanto, o volante pretende jogar mais minutos e ter maior protagonismo para o Fener recuperar o título de campeão da Tuquia.

Fred vai encontrar outros cinco brasileiros no Fenerbahçe. Treinado por Jorge Jesus na última temporada, o clube turco conta com os zagueiros Gustavo Henrique, Rodrigo Becão e Luan Peres, o volante Willian Arão e o meia-atacante Lincoln em seu elenco.

