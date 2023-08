América-MG x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

América Mineiro e Goiás se enfrentam, neste domingo (12/8), às 16h (de Brasília) pela 19ª rodada do Brasileirão-2023. O duelo será no Independência e muito importante na briga contra o rebaixamento. O Goiás entra na rodada com 19 pontos, em 15º lugar. Porém, apenas um ponto atrás do Z4. Assim, uma derrota poderá recolocá-lo na zona de degola. Já o Coelho está ainda pior. Com apenas dez pontos, ocupa o último lugar. Dessa forma, precisa vencer para tentar iniciar uma reação no retuno e evitar a queda para a Série B-2024.

Na rodada passada do Brasileiro, o Goiás venceu o Fortaleza por 1 a 0. Contudo, no meio de semana perdeu para o Estudiantes e caiu nas oitavas de final da Sul-Americana. Já o América vem de derrota para o Bahia (que causou a demissão do técnico Vagner Mancini) e passou a semana inteira treinando. Fabián Bustos, que assumiu o time, faz a sua estreia.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal Premiere, às 16h (de Brasília).

Como está o América

O técnico Fabián Bustos, que fará a sua estreia no lugar de Vagner Mancini não terá força máxima. Juninho e Benítez levaram amarelo contra os baianos e cumpre suspensão. O mesmo ocorre com Burgos, que foi expulso contra os baianos.

“Agradeço a confiança da diretoria no meu trabalho. Estou muito feliz em trabalhar no América. Nós temos um grande desafio que é tirar o time desta situação no Brasileiro e vamos trabalhar duro para sair desse momento na Série A. Eu vim porque o América tem uma boa equipe e com bons jogadores comprometidos”, disse Bustos, que foi apresentado neste sábado.

Como está o Goiás

O técnico Armando Evangelista deve fazer algumas aterações no time que caiu na Sul-Americana ao perder para o Estudiantes/ARG. Morelli volta ao meio de campo e Matheus Babi comandará o ataque. Na defesa, o zagueiro Bruno Melo, que não enfrentou o Fortaleza na rodada passada (está emprestado pelo clube cearense), está de volta. E confiante em bom resultado no duelo em Belo Horizonte.

“Este é um jogo muito importante. É um concorrente direto, um jogo de seis pontos para nós. O América não é adversário fácil jogando em sua casa. Mas temos todas as condições de conquistar os três pontos”, disse.

AMÉRICA-MG X GOIÁS

19ª rodada do Brasileirão-2023

Data e horário: 13/8/2023, 16h (de Brasília)

Local: Intedpendência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Marcinho, Éder, Maidana e Marlon; Mendez, Lucas Kal, Martínez, Alê; Matheusinho e Mastriani. Técnico: Fabian Bustos

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; William Oliveira, Morelli, Guilherme Marques e Allano; Matheus Babi e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA/PB)

