Com gol de Rodrygo, Real vence Bilbao em estreia na La Liga

A temporada 2023/2024 do Real Madrid começou neste sábado (12), com vitória de 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, fora de casa. A partida foi válida pela primeira rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, e os Merengues marcaram com Rodrygo e Bellingham. Este último, vale lembrar, foi o estreante do jogo.

O placar foi aberto aos 27, quando Carvajal tocou para Rodrygo. O brasileiro invadiu a área e chutou na saída do goleiro. Sete minutos mais tarde, Bellingham marcou da entrada da área após cobrança de escanteio. na segunda etapa, os donos da casa foram superiores, mas esbarraram na defesa merengue.

Com o resultado, o Real Madrid, é claro, lidera a competição. Suas principais ameaças são Barcelona e Atlético de Madrid, que jogam domingo (13) e segunda (14), respectivamente. Já o Bilbao é o lanterna da competição.

Próximos compromissos

Além do Campeonato Espanhol, o Real Madrid vai disputar a Copa do Rei, a Champions League e Supercopa da Espanha nesta temporada. Já o Bilbao não disputará torneio europeu nesta temporada.

O Real Madrid volta a campo agora no próximo sábado (19), às 14h30 (horário de Brasília), contra o Almería, fora de casa. No mesmo dia, mas duas horas depois, o Bilbao visita o Osasuna. As duas partidas, é claro, são válidas pela segunda rodada da competição.

Veja os outros jogos da 1ª rodada do Espanhol

Sexta (11/8)

Almería 0 x 2 Rayo Vallecano

Sábado (12/8)

Real Sociedad 1x 1 Girona

Las Palmas 1 x 1 Mallorca

Sevilla 1 x 2 Valencia

Domingo (13/8)

Celta de Vigo x Osasuna – 12h

Villarreal x Real Betis – 14h30

Getafe x Barcelona – 16h30

Segunda-feira (14/8)

Cadiz x Alavés – 14h30

Atlético de Madrid x Granada – 16h30

