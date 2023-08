O que aguarda o Flamengo para manter Sampaoli?

Resta agora, após a sétima eliminação de 2023, uma única solução: demitir Jorge Sampaoli, uma das invenções do clube na década atual. Taça Guanabara, Estadual, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores já foram. O Flamengo perdeu ótima oportunidade para detonar todos os profissionais ligados ao gênio após a agressão do preparador físico Pablo Candido Fernandez ao atacante Pedro, marginalizado pelo coletivo de professores portenhos.

É importante esclarecer desde já, aos mais afoitos, que não há xenofobia. O Rubro-Negro teve grandes ídolos argentinos em todos os tempos: Carlos Volante, Agustín Valido, Arcadio Lopez, Eusebio Chamorro, Narciso Doval e Alejandro Mancuso. Há muitos mais. Mas, para resumir, ficamos nesses.

É fato que Sampaoli – o animal que caminha sem destino na jaula – escala mal, substitui pior, e administra de forma caótica um grupo qualificado que ainda reúne possibilidades de ganhar títulos.

Sampaoli não é andarilho apenas à beira do campo, mas na própria carreira, de passagem sem muito brilho por vários países, na América do Sul e na Europa, a exemplo de Fernández, que jamais seria notado, se não fosse desligado do Flamengo faz 20 dias.

Flamengo e suas escolhas

O clube, após tropeçar em escolhas erradas, incluindo a contratação absurda e extremamente infeliz de Vitor Pereira – que perdeu cinco títulos em três meses – e a do próprio Sampaoli, que é um enigma ainda não decifrado, preferiu fazer o simples. Demitiu Fernández, manteve o gênio – expulso após xingar o árbitro – e começou a rezar. Isso com base no elenco de craques que possui, incluindo Pedro, para que o ano termine com pelo menos uma taça nas mãos. Afinal, caso contrário o próprio orçamento milionário do clube estará comprometido.

Sampaoli não fará falta alguma. Há muitos profissionais no Brasil com capacidade para substituí-lo. Seria um alívio não vê-lo mais caminhando pelo gramado, inventando providências sem nexo. E desgovernado como um trem sem controle, apostando em situações sem critério, desperdiçando pontos importantes e marginalizando atletas de importância.

Façam o favor de mandar o cidadão embora. Não esperem a próxima eliminação, que será na Copa do Brasil, que será para o Grêmio, dentro do Maracanã, caso o andarilho não saia do caminho.

