Rony e Abel Ferreira recebem homenagens do Palmeiras

Às vésperas da partida contra o Cruzeiro, a diretoria do Palmeiras promoveu duas homenagens na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira e o atacante Rony receberam, então, camisas personalizadas com o número 200, quantidade de partidas que os dois completaram pelo Verdão.

Além das camisas, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, agraciou tanto Abel quanto Rony com placas comemorativas.

Rony é o maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores. Curiosamente, o torneio pelo qual ele atingiu a partida de número 200 pelo Alviverde. O jogador, dessa forma, destacou a emoção ao receber os mimos do Palestra.

“É emocionante relembrar todos os momentos e tudo pelo que já passei. É até difícil de falar porque há alguns anos, antes mesmo de chegar ao clube, passei por muita coisa e passa um filme na cabeça. Quem diria eu hoje estar aqui. Quero ser lembrado como aquela pessoa que fez de tudo para conquistar títulos para o Palmeiras e como aquele jogador que honrou a camisa do Palmeiras. E isso para mim não tem preço”, destacou.

No Palmeiras desde o segundo semestre de 2020, Abel também celebrou a marca de 200 partidas.

“É um trabalho nosso, e não meu. É de todos que trabalham aqui dentro do CT, no clube com o qual me identifiquei muito rápido pelos valores que partilho. Da minha parte, podem ter a certeza de que tudo faremos para proporcionar alegrias a cada treino e a cada jogo, como foi no último, junto aos nossos torcedores. É para isso que trabalhamos com afinco, dedicação”, discursou.

Palmeiras volta a treinar neste domingo

O Palmeiras volta a campo, enfim, contra o Cruzeiro, nesta segunda-feira (14), no Allianz Parque, na sequência do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (12), aliás, o elenco treinou finalizações. E, no domingo (13), portanto, o time encerra a preparação para o embate, na Academia de Futebol.

Atual campeão, o Alviverde tem 31 pontos em 18 jogos e está no G4 nesta edição do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o Verdão alcançou as quartas de final ao eliminar o Atlético-MG. Seu próximo compromisso, pelo torneio internacional, será o Deportivo Pereira, da Colômbia, pelas quartas de final.

